Koronavirus ONLINE: Česko spadne do 4. stupně PSA, prázdniny se prodlouží. A Babiš tepal ministry

Na Vysočině dnes stoupl počet zemřelých s covidem o šest na 434. Na Vysočině se zvýšil počet úmrtí lidí s covidem-19 o šest na 434 od začátku pandemie. Testy za uplynulých 24 hodin potvrdily 87 nových případů nemoci.

„Čísla v polovině týdne vyletí, ale snad ne moc. Může to být tím, že se opravdu důsledně testovalo, takže to teď začíná dojíždět. Bylo by to krásné, kdyby to tak bylo,“ řekl ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice Jiří Kos.

Za posledních 24 hodin hlásilo nejvíc nově nakažených, 57 případů, Havlíčkobrodsko. V protiepidemickém systému (PES) má Vysočina čtvrtý den v řadě index rizika 69 bodů.