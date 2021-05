Koronavirus ONLINE: Česko jako první v EU otestuje covidpasy. A školy přejdou na PCR testy?

Epidemická situace v Portugalsku je po zimní krizi v posledních týdnech stabilizovaná a jihoevropská země tak dnes mohla vstoupit do čtvrté a poslední etapy rozvolňování karanténního režimu. Ta zahrnuje konec kontrol na hranicích se Španělskem, návrat koncertů a rozšíření otvíracích hodin obchodů či restaurací, píše agentura AFP. Vláda také plánuje do konce měsíce dokončit očkování obyvatel starších 60 let.

Konečná fáze rušení restrikcí dostala zelenou poté, co ty předchozí nepřinesly nový rozmach koronavirové nákazy. Denní počty nových infekcí se v Portugalsku od 6. března drží pod 1000 a intenzita jejich výskytu od počátku rozvolňování klesla na polovinu. V pátek země nezaznamenala žádné úmrtí spojené s covidem-19, přičemž se tak stalo tento týden podruhé.