Koronavirus ONLINE: Černý den v USA i Brazílii. A nákaza na šampionátu v Brně

S koncem léta se blíží i konec tzv. ochranné lhůty pro cestovní kanceláře. A to může být i pro vás důležitá informace. Zatímco za zrušené zájezdy, které měly být uskutečněné do 31. srpna, má cestovka ze zákona možnost dát vám místo peněz jen voucher, od 1. září už to bez vašeho souhlasu udělat nesmí. A vy si u zájezdů rušených například kvůli nově zavedené karanténě v příslušném státu můžete nárokovat hned peníze.