Koronavirus ONLINE: Babiš tepal ministry, Blatný nasadí druhého PSA a od kdy vláda přitvrdí?

Bavorská policie poslala po nákupech v ČR do karantény osm lidí. Bavorská pohraniční policie přistihla o víkendu u hraničního přechodu ve městě Furth im Wald osm lidí, kteří se vydali do Česka, aniž by k tomu měli pádný důvod.

Většina z nich vyrazila do Česka, které Německo považuje za rizikovou oblast, aby natankovala nebo nakoupila levné cigarety. Všech osm zadržených musí nyní do desetidenní karantény.

„Někteří z nich vůbec nechtěli uznat chybu a nechtěli do karantény,“ uvedl mluvčí Bavorské pohraniční policie. Policisté proto podle něj předali podnět příslušným hygienickým stanicím. Přistižené čeká i pokuta za porušení zákona o ochraně před infekčními chorobami.