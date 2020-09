Koronavirus ONLINE: Babiš chce po rekordním růstu v Česku rozdat miliony roušek a respirátorů

Vláda by mohla rozdat miliony rušek a respirátorů. Ve vysílání rádia Impuls to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Jeho návrhem by se měl kabinet zabývat hned na začátku příštího týdne.

„V pondělí na vládě chci navrhnout a diskutovat, že bychom mohli teď lidem rozdat respirátory a roušky, musíme se poradit. Měli bychom dát hlavně seniorům respirátory dvojky (FFP2, pozn. redakce), máme jich asi 12 milionů objednáno a máme na skladech asi 20 milionů roušek. Chceme dávat roušky do volebních místností. Musíme to probrat a možná je teď je ten čas, abychom prostřednictvím České pošty pravděpodobně udělali distribuci a dali to lidem k dispozici,“ řekl Babiš rádiu Impuls. Sám Babiš, kterému je 66 let a považuje se za rizikovou skupinu, právě respirátor FFP2 v poslední době nosí.