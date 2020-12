Koronavirus ONLINE: 9743 úmrtí v ČR, nakažený šéf Sněmovny a expremiér v karanténě

Britské odborné časopisy varují vládu před vánočním uvolňováním. Přední britské odborné časopisy British Medical Journal a Health Service Journal dnes vyzvaly kabinet premiéra Borise Johnsona, aby zrušil plánované uvolnění koronavirových restrikcí o vánočních svátcích.

Hrozí totiž podle nich, že by po oslavách v závěru roku případná vlna nakažených zahltila zdravotnický systém země. Je to teprve podruhé za více než sto let, co tyto odborné magazíny vydaly společné prohlášení.

„Věříme, že vláda se řítí vstříc další velké chybě, která si vyžádá mnoho životů,“ píše se v úvodníku časopisů. Redakce také vedení země kritizují za to, že na jaře i na podzim nereagovalo na epidemii dostatečně rychle.