Koronavirus ONLINE: 9446 nových případů za středu. V nemocnicích stále téměř 6 tisíc lidí

Starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS) považuje nařízení vlády o omezení pohybu v okrese za zbytečné. Vláda by měla v postižených okresech urychlit vakcinaci.

„Je to typické vládní nařízení - ani oblečená, ani nahá. Je to celé velmi děravé. Jediné pozitivum vidím v tom, že bychom měli dostat respirátory nebo roušky. Míra takových nařízení, která stále houstne, způsobí jen to, že občané to dodržovat nebudou, jsou z toho čím dál tím víc unavení. Je to typické nařízení, které je v tomto duchu,“ řekl ČTK.