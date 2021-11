Koronavirus ONLINE: 9208 případů za pátek. Pro neočkované se u českých hranic zpřísňuje

Zrušení možnosti prokázat se při účasti na kongresu nad 1000 lidí antigenním testem, a tedy nutnost předložení dokladu o negativním PCR testu, dokončeném očkování nebo prodělání koronaviru, jejich konání podle expertů nenaruší.

Kongresy s takovým množstvím účastníků se momentálně uskutečňují jen výjimečně. Pokud by takové opatření platilo delší dobu, kdy už se s tak velkými akcemi počítá, organizátorům by v některých případech mohly vzrůst náklady, museli by také počítat s delší dobou na vyhodnocení. ČTK to dnes řekli Hana Krejbichová z Prague Convention Bureau a Jan Patera za společnost Blue Events.