Koronavirus ONLINE: 8478 lidí v nemocnicích. A smrt poslance z ODS (†71) zarmoutila kolegy

V Jihomoravském kraji by v nemocnicích mohlo pomáhat kolem 500 studentů. Novinářům to dnes po jednání s řediteli středních a vyšších odborných zdravotních škol řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj by od pondělí mohli působit ambulantní lékaři a sestry v očkovacích centrech, ze kterých by si nemocnice mohly stáhnout své kmenové pracovníky. V nemocnicích stoupá počet pacientů s koronavirem, k dnešku je jich přes 900. Část pracovníků musí být v karanténě nebo doma s dětmi kvůli zavřeným školám.