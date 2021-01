Koronavirus ONLINE: 8423 případů za pátek. Starostka Jeseníku přednostně očkovaná

Možnost vyrazit s rodinou nebo přáteli do restaurace podle aktuálního průzkumu společnosti Up Česká republika chybí 66 procentům Čechů. Zajít si posedět na oběd či večeři postrádají obzvlášť mladší lidé, ve věku do 35 let plnohodnotná návštěva stravovacích zařízení schází 80 procentům Čechů. Možnost zajít do restaurace o něco více chybí ženám, než mužům. Vyplývá to z průzkumu mezi více než 500 respondenty, data má ČTK k dispozici.

Návštěva gastronomických podniků není pro Čechy důležitá jen v případě osobních schůzek. Setkat se u jídla s kolegy z práce nebo obchodními partnery schází 47 procentům lidí. Na ztrátu příležitosti zajít při polední pauze do restaurace a vyčistit si hlavu od pracovních úkolů si stěžuje 35 procent českých strávníků.