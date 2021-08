Koronavirus ONLINE: 75 případů v ČR za neděli. A Pfizer a Moderna zdražily vakcíny až o čtvrtinu

„Rád bych ocenil egyptské úřady za docela přísná a efektivní opatření k zajištění bezpečnosti turistů. Jsem si jistý, že pomalu, ale jistě připraví cestu pro návrat českých návštěv na úroveň před pandemií. K mé práci patří, aby Češi mohli snáze cestovat, ale bezpečnost je na prvním místě. A to je práce ministerstva zdravotnictví. Ale momentálně nevidím potřebu nových omezení, právě naopak. Měli bychom začít přemýšlet, jak to českým turistům mířícím do Egypta usnadnit. Egyptské úřady se mimořádně snažily,“ prohlásil dnes v Egyptě ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).