Koronavirus ONLINE: 6914 případů za sobotu. A šéfem hygieniků se stává Svrčinová

Už rok cestují Češi omezeně

Uzavření hranic, o kterém vláda kvůli šíření koronaviru rozhodla před rokem, 16. března 2020, patřilo k nejvážnějším zásahům do běžného života lidí. Úplný zákaz cestování platil do 24. dubna, v létě mohli Češi cestovat do sousedních zemí a turistických destinací téměř bez omezení, ale už během srpna řada zemí opatření zase zpřísnila. Od listopadu začal v ČR platit cestovatelský semafor. Po Novém roce se řešila situace českých pendlerů v sousedních zemích a nově také vstup do zemí s nebezpečnými mutacemi.

Uzavření hranic bylo vyhlášeno čtyři dny po zavedení nouzového stavu 12. března. Do ciziny a zpět mohly jen vybrané skupiny lidí, například řidiči kamionů nebo později také "pendleři", kteří denně dojíždějí do ciziny za prací. Zákaz vstupu cizinců na území ČR a cest Čechů do zahraničí skončil 24. dubna, ještě další téměř dva měsíce ale trvalo, než se cestování vrátilo alespoň částečně k normálu.