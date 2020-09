Koronavirus ONLINE: 650 případů za den v ČR. A extrémní nárůst na jihu Moravy

Může to být ohromný problém, ale také to nemusí znamenat vůbec nic. Mezi vědci a epidemiology se v posledních týdnech rozhořela debata, jakou roli v šíření koronaviru hraje kontaminované jídlo. Virus byl objeven na zásilce kuřecích křídel v Číně a následně singapurští odborníci zveřejnili studii, podle které koronavirus na mraženém masu přežije až tři týdny. Dokonce spekulují, že právě jídlo může být způsobem, jak se nákaza vrací do zemí, které již pandemii měly pod kontrolou. Více zde.