Koronavirus ONLINE: 4348 nakažených za svátek v ČR. A „obrovské Halloween party“ děsí Babiše

Světová zdravotnická organizace (WHO) a další organizace dnes uvedly, že na posílení reakce chudších zemí na epidemii covidu-19 potřebují do příštího září 23,4 miliardy dolarů (515 miliard korun). K příspěvku zástupci WHO vyzvali skupinu hospodářsky nejrozvinutějších států G20, jež se setká na summitu v Římě o víkendu, uvedla agentura Reuters. Posílení pomoci určené chudším zemím může předejít až pěti milionům úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19. Téměř stejný počet mrtvých způsobila pandemie do dnešního dne.

„Je to velké množství peněz, ale když to srovnáte se škodami, které epidemie způsobila světovému hospodářství, tak to není tolik,“ uvedl speciální vyslanec WHO Carl Bildt, který má na starost program ACT-A, jehož cílem je posílit odezvu chudších zemí na epidemii covidu-19. Uvedl, že od římského summitu očekává silný signál.