Koronavirus ONLINE: 3697 případů za středu v ČR, kleslo i číslo R. A Hamáček poletí pro Sputnik

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger dnes ve Sněmovně opět odmítl sdělit jakékoliv datumy dalšího rozvolnění. Chce se řídit daty.

„Já vám nechci říkat žádné datum, a má to dvě logiky, nechci dělat nějaké přehnané naděje, že se nám něco podaří přesně za čtrnáct dní, protože my nemáme proti sobě nepřítele, který je mechanický stroj, ale je to celkem inteligentní virus, který je schopen mutovat a trošku si s námi hraje,“ upozornil.

„Pokud budeme chytří a řekneme mu, aby se mezi námi nešířil, tak si třeba užijeme krásné prázdniny. Když teď budeme zlobit, tak prostě o prázdninách budeme dál nosit respirátory, bude nám teplo, budeme nadávat, budeme mít vyrážky na obličeji a budeme nadávat na Ministerstvo zdravotnictví, že to vymyslelo špatně. Ale to je asi normální, my to tak bereme. Jenom na to upozorňuji, že záleží jenom na nás, jestli se nám to podaří,“ dodal Arenberger. Více o novém přístupu k rozvolňování čtěte ZDE