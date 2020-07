Koronavirus ONLINE: 350 korun na den pro dohodáře, do Británie bez karantény a nemocná prezidentka

Autor: ČTK, ČTK, simao, simao, kal, kal, Mii, Mii, for, for, trm, trm, dj, Darina Jíchová -

Česko hlásí 352 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 12 919 lidí, vyléčených je 8128 a aktuálně nakažených je pak 4439. Počet nových případů se už tři dny drží nad stovkou, ve čtvrtek jich přibylo 105. Pracovníci na dohodu, kterých se dotkla pandemie, dostanou na 350 korun, schválili poslanci. Češi mohou od pátku do Veké Británie, aniž by museli do dvoutýdenní karantény. A nákaza se potvrdila u další hlavy státu, po brazilském prezidentovi Bolsonarovi vyšel test pozitivně i bolivijské prezidentce Jeanine Áňezové. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.