Koronavirus ONLINE: 321 mrtvých v ČR. „Je to kampaň,“ čertí se Babiš kvůli vzpouře obcí

Česko hlásí 321 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 9308 lidí, vyléčených je 6642 a aktuálně nakažených je pak 2345. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítá výzvu ke stávkové pohotovosti obcí za to, že jim kvůli pomoci OSVČ a společníkům s.r.o. vláda krátí příjmy ze sdílených daní, podle něj jde o kampaň. V další vlně uvolňování pravidel přijatých kvůli koronaviru se budou moci od 8. června konat akce pro 500 lidí, vláda navýší i limity pro zoo. A roušky nebudou povinné na koupalištích. Češi už můžou do Chorvatska a od 15. června mohou bez omezení cestovat do většiny států EU, testy zůstanou povinné po návratu z Velké Británie a Švédska. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.