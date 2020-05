Koronavirus ONLINE: 319 mrtvých v ČR. Babiše čeká slovenský host, hotely i kulturu nižší DPH

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for -

Česko hlásí 319 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 9180 lidí, vyléčených je 6498 a aktuálně nakažených je pak 2363. Denně přibývají tento týden jen desítky případů. Daň z přidané hodnoty na ubytovací služby nebo u vstupenek na kulturní a sportovní akce se sníží z 15 na deset procent. Schválili to poslanci. O režimu na hranicíh i plánech EU bude premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu jednat se slovenským protějškem Ivanem Matovičem. A od 15. června mohou Češi také do řeckých Atén a Soluně, do dalších destinací se bude létat od začátku prázdnin. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.