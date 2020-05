Koronavirus ONLINE: 318 mrtvých v ČR, Chorvatsko nám otevírá hranice a Babiš zuří kvůli EU

Školy se mohou v pondělí otevřít pro mladší děti, od 15. června pak i pro ty ve věku deseti až dvanácti let. Oznámil to britský premiér Boris Johnson. Od pondělka také budou moci začít pracovat některé obchody včetně autoprodejců. Další uvolnění se pak dá čekat 15. června, pokud bude epidemiologická situace příznivá. Počínaje pondělkem se budou moci lidé shromaždovat až do počtu šesti osob ve veřejných i soukromých venkovních prostorách. Ti, kdo nebudou z téže rodiny, pak mají dodržet dvoumetrový odstup.