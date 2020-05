Koronavirus ONLINE: 306 mrtvých v ČR. V Dole Darkov už je 120 nakažených, i Slovák

"Myslím si, že daleko společensky závažnější jsou ty psychologické nebo společenské dopady toho. Virologie je v podstatě přímočará - my víme, co máme dělat, my to děláme. Vývoj léčiva apod. Nebojte se, to přijde," uvedl Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v pořadu Máte slovo. "Ten strach je velmi nepříjemný," připustil. "Pokud chceme lidi nějakým způsobem motivovat, tak je nemůžeme tlačit do situace, kdy jejich imunitní systém bude trpět," dodal Hostomský.

"Bojím se, to je pravda," reagoval bankovní úředník z Prahy Tomáš Alexander Pásek.

Imunolog Karel Drbal z Přírodovědecké fakulty UK uvedl: "Je pravda, že každá virová infekce má nějaké ztráty, to je naprosto přirozené a nemusí to být pandemie. My musíme vždy srovnávat ta data, která procházejí normálně tou populací a bez takovéhoto viru, a co se stane s tím, co následuje v případě takové krize. A když to srovnáme, tak ta data nejsou katastrofická (...) Ten virus je velmi nakažlivý a velmi odolný. Neexistuje způsob, jak ho eliminovat. O to se snaží některé ostrovní státy, jako Nový Zéland a Tchaj-wan, ale i tam vlastně bude přicházet znovu a znovu. Jediný způsob, jak se s tím virem dlouhodobě vypořádat, je skutečně ho přijmout do té populace a být jím prostoupen. Použilo se slovo promoření, ono to zní špatně, že je to vlastně mor, ale to slovo je špatně zvolené, špatně zní emočně, ale skutečně tím důležitým efektem je, že se s tím virem, ale v nízké dávce, setká každý občan. Ten virus není zákeřný, není to zabiják."

Podle Drbala virus už poměrně dobře známe. Prymula oponoval: "Já si myslím, že ona ta pravda není úplně černobílá, o tom viru úplně všechno nevíme, protože se chová ne úplně standardně, jaká bude sezónnost, nebo nebude, jestli bude další vlna, nebo nikoli. Určitá poměrně významná nejistota panuje. Ale rozhodně by se ta populace měla přestat bát. My se k tomu stavíme racionálně. To, co se stalo v první vlně, tak celý svět buď okamžitě, nebo s nějakou prodlevou nasadil velmi restriktivní opatření, aby se ta epidemie zastavila. A myslím si, že to bylo správně. Startujeme poměrně normální život už, ale stále některá opatření dodržovat budeme, protože proč se zbytečně exponovat (...) My už nebudeme dělat nějaká plošná opatření, ale chceme vychytávat v populaci ty rizikové jedince, kteří jsou infekční a kteří budou šířit tu nákazu dál. A to když se nám podaří, tak nemusíme nic zavírat a nikoho nutit."