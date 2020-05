Koronavirus ONLINE: 304 mrtvých a 8725 případů v ČR. Babiš hájí „trafiku“ pro Prymulu

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for -

Česko hlásí 304 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 8725 lidí, vyléčených je 5836 a aktuálně nakažených je pak 2585. Hlavní tvář boje proti viru v Česku, epidemiolog Roman Prymula, potvrdil, že jako náměstek ministra zdravotnictví končí a dostal nabídku od premiéra Andreje Babiše (ANO), aby se stal vládním zmocněncem. Premiér tvrdí,že na úřadu vlády bude mít Prymula nižší plat a odmítá, že by nové místo bylo „trafika“. Senátoři ve středu schválili ošetřovné do konce června i pro ty rodiče, kteří odmítnou dát děti do školy. Ve světě se covid-19 nakazilo už přes pět milionů lidí. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.