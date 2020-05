Koronavirus ONLINE: 295 mrtvých v ČR. Schillerovou čeká Zeman, Italové otevřou hranice

Svatby a večerní popíjení jsou noční můrou epidemiologů. Po uvolnění opatření by totiž mohlo dojít k masivnímu nárůstu počtu nakažených, jak ostatně ukázaly i zkušenosti z Jižní Koreje. Šéf týmu Karanténa Rastislav Maďar tak prostřednictvím Blesk Zpráv varuje: Buďte ohleduplní. Podle něj by se také mohlo ukázat, že po první vlně uvolňování, ke které došlo v pondělí, se situace zhoršuje a 25. května by se tak nemuselo otevřít vše, co se slíbilo. Vysvětlil také, jak je to s nošením roušek a přidal optimistický postřeh - opatření totiž nepomohla pouze v boji proti koronaviru, ale také v boji proti chřipce.