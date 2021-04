Koronavirus ONLINE: 2942 případů za středu. A systém PES vystřídají „Maďarovy vlny“

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes v 09:00 spustilo příjem žádostí do programu Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za březen. Živnostníci, kteří museli kvůli uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání z důvodu péče o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka budou moci o dotace žádat do 21. května. Na podporu je připraveno 126 milionů korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí resortu Štěpánka Filipová.