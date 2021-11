Koronavirus ONLINE: 2749 případů za neděli v ČR. A 1503 hospitalizovaných

Kreativní producentka Lucie Kapounová v ČT24 promluvila o sobotních komplikacích v pořadu StarDance. Potíže nastaly poté, co se moderátorka Tereza Kostková nakazila covidem. Kapounová potvrdila, že od začátku pořadu jsou nastavená přísná bezpečnostní opatření jak pro účastníky, tak pro porotce a diváky.

V příštích dnech se má vedení sejít s krajskými hygieniky, kteří ohodnotí, zda dosavadní opatření stačí, nebo bude nutné přitvrdit. „Budeme si říkat, jestli nám stačí tyto rozestupy, jestli stačí ta opatření, která máme, nebo je potřeba přijmout nějaká další,“ řekla Kapounová.

Tentokrát vynechali účast mimo jiné i Mirai Navrátil a Simona Babčáková. Ti se do soutěže budou moci vrátit pouze v tom případě, že se bude jednat o jednorázovou absenci. Kdyby měli vynechat i příští díl, zpět by už nemohli. „Mohou opravdu chybět jen jednou a musí se jim podařit, aby se po týdnu vrátili. V tu chvíli znovu naskočí,“ vysvětlila Kapounová. „V tuto chvíli nám znovu zpátky vrátí Simona i Mirai. V případě, že by se to ale opakovalo, tak už se ten hvězdný pár zpátky nevrací.“