Koronavirus ONLINE: 23 083 obětí v ČR. A počet nakažených přes lockdown opět roste

Ekonomická krize způsobená pandemií nemoci covid-19 by mohla letos stáhnout do extrémní chudoby dalších až 39 milionů Afričanů, přestože se předpokládá, že ekonomika oživí z nejhoršího poklesu za více než půl století. Celkový počet lidí žijících za méně než 1,9 dolaru (42 Kč) denně by tak stoupl na 465,3 milionu, což představuje asi 34,4 procenta populace kontinentu. Uvedla to ve svém nejnovějším hospodářském výhledu pro letošní rok Africká rozvojová banka (AfDB).