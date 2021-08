Koronavirus ONLINE: 210 případů za pondělí v ČR. A přes 11 milionů podaných vakcín

Do vyloučených lokalit v Libereckém kraji vyjede ve čtvrtek poprvé mobilní očkovací tým. Zamíří do Ralska na Českolipsku, kde bude očkovat na třech místech. Zamířit by měl v dalších dnech například i do Nového Města pod Smrkem. Prostřednictvím krizové komunikace chce Liberecký kraj oslovit s nabídkou starosty všech obcí. Po jednání krizového štábu Libereckého kraje to dnes ČTK řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Očkovat se bude jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson & Johnson.

„Pokud budou v obcích schopni nashromáždit nějaké počty zájemců o očkování, tak jsme připraveni mobilními týmy v jednotlivých lokalitách očkovat. Zatím jsme se bavili o počtu 20, jako o minimálním počtu na jednu lokalitu, aby dávalo smysl tam vyjíždět,“ doplnil hejtman.

Zapojit chce podle něj i nízkoprahová centra ve vyloučených lokalitách, jejichž provoz kraj financuje. V Ralsku má očkování zhruba 41 procent obyvatel starších 16 let, v kraji je na tom hůř jen Žernov na Semilsku s proočkovaností 35,5 procenta.