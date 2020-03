Ministr Adam Vojtěch (za ANO) na páteční tiskové konferenci oznámil, že lékařka, která v soukromé laboratoři Tilia testovala dva pacienty pozitivní na koronavirus, je v karanténě. Ta to ale pro Blesk Zprávy vyvrátila - v Nemocnici Na Bulovce není a podle svých slov se těší dobrému zdraví.

„Podle všeho odebrala vzorky velmi nestandardním způsobem tak, že paní doktorka je nyní v karanténě na Bulovce, protože tam je velké riziko, že se nakazila od tohoto pacienta, který nakonec byl pozitivní,“ uvedl Vojtěch v závěru své konference po osmé hodině.

„Ve 20 hodin jsem ještě pipetovala ve své laboratoři, nebyla jsem v karanténě a těším se dobrému zdraví. Teď jsem doma a chystám se zase do práce. My nemáme odběrné místo pro molekulární biologii, vzorky k nám přicházejí pečlivě zabaleny. Tak ho také přinesl pán, kterého pan ministr zmiňoval. Omlouvám se panu ministrovi, že mi ujely nervy, ale věřím, že se omluví i on mně,“ uvedla pro Blesk Zprávy lékařka Soňa Peková.