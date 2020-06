Koronavirus ONLINE: 202 nových případů v ČR. A do karantény míří velké město v Anglii

Kvůli rostoucímu počtu lidí nakažených koronavirem britské úřady obnovily přísná karanténní opatření v anglickém městě Leicester. Podle ministra zdravotnictví Matta Hancocka mají zatím povahu doporučení, ale už se připravuje zákon, který by umožňoval regionální uzávěru. Podle listu The Daily Telegraph by se opatření proti šíření koronaviru mohla znovu zpřísnit až v 36 městech a regionech.

V Leicesteru, středoanglickém městě s 330 000 obyvateli, by se dnes měly na výzvu vlády na dva týdny znovu zavřít všechny obchody vyjma těch s potravinami a lékáren. Ve čtvrtek se až do konce prázdnin opět zavřou i školy. Poslední fáze uvolnění koronavirových opatření, kterou vláda premiéra Borise Johnsona naplánovala na sobotu, se Leicesteru na rozdíl od zbytku Anglie nebude týkat.

Postup britské vlády dnes kritizoval starosta Leicesteru Peter Soulsby, který tvrdí, že nedostal k plánu na karanténu města žádné podrobnosti. Ráno řekl, že ani netuší, jak velké oblasti se nové restrikce týkají. „Zjevně tak bude velmi těžké je vymáhat,“ řekl stanici Sky News. Podle pondělního vyjádření ministra Hancocka se karanténní opatření mají týkat i některých obcí v okolí Leicesteru, například Birstallu či Oadby.