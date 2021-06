Koronavirus ONLINE: 188 případů za pondělí. A velké prázdninové rozvolnění v Česku

"Samozřejmě jsem byl překvapený. Vůbec mě nenapadlo, že by k tomu mohlo dojít. Zvažoval jsem jeho nabídku, ptal jsem se doma manželky. Říkala, že když to bude dočasně do letošních podzimních voleb, tak je ochotná to akceptovat," říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rozhovoru pro aktuálně.cz.

Nyní tvrdí, že je jiným ministrem, než poprvé, nebere si osobně komentáře na sociálních sítích, ani narážky opozice. A v duchu si říká, že jeho mandát brzy skončí. Spekulace o tom, že poté zamíří definitivně jako velvyslanec do Finska, odmítl komentovat. A soustředí se nyní mj. na průběh očkování a očkovací kampaň.

"Budeme se snažit stále vysvětlovat, že očkování je jedinou garantovanou cestou ochrany. Věřím, že od září by se mohla ještě situace zlepšit, protože od září budou mít praktičtí lékaři ještě větší přístup k vakcíně Pfizer, která je mezi lidmi preferována nejvíc," dodal ministr a na dotaz, co říká na to, že se do očkovací kampaně odmítl zapojit Jaromír Jágr, dodal: "Je to škoda, ale respektuji to. Šlo to mimo mě, je dobré, když známé osobnosti očkování podpoří. Já jsem se sice ještě do jejich oslovování nezapojil, ale mám to v plánu."