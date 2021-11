Koronavirus ONLINE: 18 004 případů za středu v ČR. Babišova vláda probere zpřísnění

Z Prahy vyjela dnes kolem 06:30 velkokapacitní sanitka Fénix, která z Brna přiveze do hlavního města deset pacientů s covidem napojených na kyslík, do brněnské nemocnice dorazil krátce před půl devátou. Cílem je odlehčit dvojici přetížených brněnských nemocnic. Další pacienty přepraví z Brna do Prahy vrtulník.