Koronavirus ONLINE: 16 691 případů za úterý v ČR. A Senát probere ošetřovné a kompenzace

Americká popová zpěvačka Billie Eilish se v srpnu nakazila koronavirem. A nyní v americké rozhlasové show Howarda Sterna prohlásila, že si je jistá, že kdyby nebyla očkovaná, zemřela by, napsal zpravodajský server The Guardian.

„Chci, aby bylo jasné, že jsem v pohodě jenom díky té vakcíně,“ prohlásila nejslavnější teenagerská zpěvačka světa, které bude 18. prosince 20 let.

„Ta vakcína je zatraceně úžasná. Zachránila mého bratra a hudebního spolupracovníka Finnease, aby to nedostal. Zachránila moje rodiče, aby to nedostali. Zachránila moje přátele, aby to nedostali,“ dodala Eilish.