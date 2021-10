Koronavirus ONLINE: 1497 případů za den, experti chtějí „zkrouhnout“ platnost testů. A Babišova třetí dávka

Ve Francii dnes zdravotníci zachytili 4341 nových případů, v nemocnicích leží 6601 pacientů s covidem. Obě tato čísla mají při započtení průměru posledních sedmi dní velmi mírně klesající tendenci. Třicet nakažených dnes v zemi z 67 miliony obyvatel zemřelo.

Francouzská vláda dnes požádala parlament, aby prodloužil zdravotní stav nouze až do července příštího roku, oznámil dnes vládní mluvčí Gabriel Attal. Vláda by tak podle něj, "pokud by se situace opravdu výrazně zhoršila", mohla opět za pomoci dekretů zavést covidový pas pro vstup do některých veřejně přístupných zařízení, například barů a kin. Stav nouze a povinné pasy prokazující bezinfekčnost bez schválení požadovaného zákona přestanou platit 15. listopadu.