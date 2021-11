Koronavirus ONLINE: 14 539 případů za úterý v Česku. Vláda přitvrdí a nová vakcína pro EU

Ruth Tachezy sdělila, že by se měly navýšit testovací kapacity. Testování očkováných osob by ale podle ní zatím nemělo být ve hře, jelikož by to přehltilo personál. Zmínila ovšem, že by to byl ideální stav. Epidemiolog Rastislav Maďar pak zmínil, že důležité v tuto chvíli bude zvýšit proočkovanost třetí dávkou.