Koronavirus ONLINE: 14 480 případů za pondělí v ČR. Plnou péči už nezvládá první nemocnice

Odbory jsou v otázce zavedení povinného očkování proti covidu-19 ve zdravotnictví zdrženlivější než lékařská komora. Obávají se reakcí těch zdravotníků, kteří se očkovat nechtějí. Podle Martina Engela z Lékařského odborového klubu je už nyní pracovníků ve zdravotnictví nedostatek, proto je potřeba otázku citlivě zvážit. Šéfka odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková považuje zavedení povinnosti za jednu z legitimních možností, rozhodnutí by ale nechala na odbornících. Engel a Žitníková to řekli na dotaz ČTK. Povinné očkování pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách žádá České lékařská komora, vláda tuto možnost zvažuje.

Žitníková připomněla, že pro zdravotníky jsou už nyní některá očkování povinná, musí se očkovat například proti žloutence. Případné zavedení povinnosti nechat se očkovat proti covidu-19 považuje za jednu z legitimních možností. „Zda je to potřeba, to by měli posoudit odborníci, stejně jako to posuzovali u jiných infekčních chorob,“ řekla ČTK. Názor odborníků by respektovala.