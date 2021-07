Koronavirus ONLINE: 126 odhalených mutací delta v Česku. A slovenský koridor pro neočkované

Slovenské vládní hnutí Jsme rodina šéfa parlamentu Borise Kollára zablokovalo jednání sněmovny o návrhu zákona, podle kterého by úřad hlavního hygienika mohl nařídit, že vstup do některých provozů a na hromadné akce bude podmíněn očkováním, testem na koronavirus nebo potvrzením o prodělání covidu-19. V praxi by to znamenalo, že neočkovaní by si ve zmíněných případech museli za test zaplatit. Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský tvrdil, že i tento návrh má přimět lidi k očkování.

Ministři za hnutí Jsme rodina zmíněnou předlohu zákona na středečním jednání vlády sice podpořili, Kollár nakonec otočil. Před novináři dnes tvrdil, že nedopustí, aby neočkovaní lidé byli kvůli placení testů „ekonomicky zruinováni“. Laboratorní test na koronavirus přijde v zemi nejméně na 35 eur (zhruba 890 korun).

Na konci června Slovensko prakticky ukončilo bezplatné hromadné testování na koronavirus méně přesnými antigenními testy a laboratorní PCR testy jsou bezplatné už jen například pro ty osoby, které se dostanou do kontaktu s infikovaným. V Česku mají lidé nárok měsíčně na dva PCR a čtyři antigenní testy zdarma.