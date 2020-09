Koronavirus ONLINE: 1161 nakažených za středu, další rekord a roušky i pro postižené?

Senát kvůli aktuálnímu nárůstu případů koronaviru zrušil až do odvolání akce pro veřejnost a prohlídky Valdštejnského paláce. Venkovních akcí v zahradě, které by pořádali jednotliví senátoři, by se mohlo zúčastnit maximálně 150 lidí. Všem příchozím bude při vstupu do sídla horní komory měřena teplota termokamerou. Dnes to oznámila senátní tisková tajemnice Sue Nguyen.

O nových omezeních rozhodl Krizový štáb Senátu v souladu s vládními opatřeními. Na všech jednáních ve vnitřních prostorách Senátu tak jsou účastníci povinni mít zakrytá ústa a nos. "Doporučeno je používat dezinfekci na ruce a v místnostech dodržovat základní rozestupy," dodala Nguyen.