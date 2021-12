Koronavirus ONLINE: 11 825 případů za úterý v ČR. A od pondělí třetí dávka dříve pro lidi 30+

Testování ve školách na koronavirus by stačilo jednou týdně. ČTK to dnes řekl ředitel ZŠ Svážná v Brně Petr Punčochář v reakci na návrh ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) na dva testy za týden ve školách v prvních dvou týdnech po Novém roce. Ministr dnes návrh předkládá vládě. Podle Punčocháře by se ani neměla uvolňovat opatření zavedená kvůli koronaviru.

Školy většinou používají antigenní testy, ZŠ Svážná si zvolila PCR testy. „Je přesnější a stát nám na ně platí 200 korun na žáka. Myslím, že by stačil jeden PCR test za týden,“ uvedl Punčochář. Škola má asi 600 žáků.

Podle ředitele by se neměla uvolňovat opatření. „Chtějí zrušit nouzový stav, lidé budou jezdit na chalupy, do hotelů a bojím se toho, že se to v lednu rozběhne zase. Jiné státy dělají opatření a lockdowny, my to rozvolníme a budeme děti testovat dvakrát za týden. No tak nerozvolňujme a testujme jen jednou za týden,“ řekl Punčochář. Před rokem byla situace v ČR vážná, počet nakažených rostl i na začátku letošního roku.