Koronavirus ONLINE: 107 případů za neděli v ČR. Připravujeme se na nejhorší, přiznal Dušek

Provozovatelé restaurací by podle společnosti Storyous, která do stravovacích podniků dodává technologie a pokladní systémy, neměli zanevřít na odběr jídla s sebou. Zvážit by ale měli všechny možné zdroje příjmů včetně bezkontaktních služeb. Kromě omezení, která budou doprovázet případnou další vlnu pandemie koronaviru, může situaci v gastronomii negativně ovlivnit ukončení hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění. Řekl to obchodní ředitel společností Storyous a SaltPay Jan Kosek.