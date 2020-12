Koronavirus ONLINE: 10 163 mrtvých v ČR, PES „vrčí“ u pětky a nakažený premiér

Itálie přes Vánoce a Nový rok zpřísní stávající opatření proti šíření koronaviru, a po celé zemi tak budou muset zavřít obchody, restaurace a bary. Na tiskové konferenci to dnes oznámil premiér Giuseppe Conte. Přísnější pravidla budou platit v obdobích od 24. do 27. prosince, od 31. prosince do 3. ledna a od 5. do 6. ledna.

Už začátkem měsíce italská vláda rozhodla o tom, že vzhledem k pandemii covidu-19 od 21. prosince do 6. ledna omezí volný pohyb a zakáže lidem cestovat mezi jednotlivými regiony.