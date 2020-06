Koronavirus ONLINE: 10 024 případů v ČR. A návrat cestování po EU i švédských stolů

V poslední fázi uvolňování jsou ode dneška tři čtvrtiny Španělska a Galicie se jako první ze španělských autonomních regionů už vrací do "normálního" režimu. V něm by celá země měla být od 21. června, kdy končí ve Španělsku nouzový stav zavedený kvůli koronaviru. I v Galicii ale musí lidé dál dodržovat bezpečnou vzdálenost a není-li to možné, musí nosit na veřejnosti roušky, nadále také nesmí volně cestovat do ostatních autonomních regionů Španělska.