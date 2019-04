Komentář: Babiš vyslal jasný vzkaz ČSSD. Kdo půjde po Novákové a Ťokovi z vlády?

V případě Novákové se na ministerstvu průmyslu a obchodu vlastně jen opakuje historie. Před časem tady od funkce pomohly „mobily“ i Janu Mládkovi z ČSSD, jehož náměstek poslal Čechy za levnějšími mobilními službami do Polska.

Nováková pro změnu nedávno řekla, že si Češi můžou za drahá mobilní data sami tím, že je prostě málo používají. A nebylo to její jediné uklouznutí. Být tedy na ministerstvu jejich nástupcem Havlíčkem, držím se ve funkci od všeho „mobilního“ radši dál.

To Havlíček nejspíš i svede, je totiž pravý opak Novákové. Zatímco ta se už delší dobu očividně trápila hlavně s vlastním mediálním obrazem, Havlíček je velmi schopný zástupce a „píárista“ živnostníků a malých podnikatelů. Jeho jméno nemá rozšířit seznam ministrů náhodou. Zaprvé Babiš začal znovu bojovat právě o přízeň živnostníků a malých podnikatelů, kteří ho houfně volili v roce 2013, pak se ale začali vracet k ODS nebo dokonce vsadili i na Piráty. A zadruhé mu Havlíček pomůže i v boji proti ČSSD.

Babiš s končícím Ťokem vyhodil i Novákovou. Hlavy ministrů můžou brzy padat zas

Ano, ČSSD sedí ve vládě s ANO. Jenže v politice nikdy neexistuje nebezpečnější nepřítel než váš koaliční partner. Cesty ANO a ČSSD se navíc poslední dobou začaly „ideologicky“ rozcházet. A hlavně kvůli ministryni práce a sociálních věcí a nové místopředsedkyni ČSSD Janě Maláčové.

Maláčová do vlády nosí stále nové požadavky na sociální dávky, které chce zaplatit vyšším zdaněním vybraných firem, což Babiš odmítá. Havlíček je na tento boj vyzkoušený matador, s ČSSD ohledně vyšších daní pro firmy i živnostníky úspěšně bojoval už v předchozí vládě Bohuslava Sobotky.

Babiš po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem nevyloučil další změny ve vládě, případné adepty na „popravu“ ale nejmenoval. Zatímco Zeman aktivně dělá jedním z nich ministra zahraničí ČSSD Tomáše Petříčka, jehož za sebe do čela „zahraničí“ strčil Miroslav Poche, kterého prezident odmítl jmenovat, v ČSSD začal svůj ministerský konec aktivně sám oddalovat ministr kultury Antonín Staněk.

„Horší už to nebude.“ Zaměstnavatelé čekají od nástupce Novákové vzpruhu

Staněk začal v médiích říkat, že není neviditelný, což zpravidla bývá předzvěst konce ve funkci a následné neviditelnosti. A zvlášť, když pozice Maláčové je zatím nejspíš pevná, ostatně k ruce si ji vybral sám šéf ČSSD Jan Hamáček.

Video Andrej Babiš oznámil prezidentovi změny ve vládě - Blesk TV 1080p 720p 360p REKLAMA

Babiš řekl, že na schůzce se Zemanem probírali „kompletní“ vládu. A Zeman je politický obchodník. Když někoho v nějaké funkci nechce, nestojí mu v cestě ani ústava a klidně si pomůže i holí, když to někdo včetně premiéra nechápe. Babišovi nyní nechal s výměnou ministrů ANO volné ruce, už brzy by ale mohl stát před výměnou svých vlastních ministrů i Hamáček. A to i bez toho, že by ji sám plánoval.