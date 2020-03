Adam Vojtěch zdůraznil, že v Česku se dosud výskyt viru COVID-19 nepotvrdil. Přesto ho šíření nemoci v Čechy oblíbené Itálii znepokojilo. „Pokud by v České republice se tato nemoc takto šířila, že by v řádu desítek, možná stovek denně případů přibývalo, tak pak bezesporu bychom museli zavést poměrně přísná opatření,“ řekl v pondělí.

Jaká by to byla, upřesnil ve čtvrtek Jan Hamáček. Ten, u koho by se prokázal koronavirus, by byl umístěn v některé z nemocnic, které mají na svých infekčních odděleních k dispozici asi tisícovku lůžek.

„Současně v tom případě, kdy by tady došlo na pozitivní testování, tak hygiena začne zjišťovat, s kým vším ten člověk byl v kontaktu, současně zjistí, odkud přijel,“ dodal Hamáček s tím, že lidé, kteří s ním přišli do styku, by byli v domácí karanténě a museli by se také testovat.

Zrušíte zájezd? Bez pojištění storno zaplatíte

Lidé kvůli šířícímu se koronaviru začali rušit zájezdy poté, co vláda doporučila necestovat do Itálie a zvážit, zda vůbec je nutné cestovat kamkoli do zahraničí. Na slova premiéra Andreje Babiše (ANO), že cestovky mohou lidem vracet stornopoplatky za zrušené dovolené, ve středu v Epicentru reagoval ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR Michal Veber.

„Já doufám, že Bezpečnostní rada státu je připravena je odškodnit, protože my jako asociace trváme na tom, že platí zákon a pokud to zrušíš, byť na základě prohlášení Bezpečnostní rady státu, tak počítej s tím, že cestovní kancelář po tobě chce adekvátní část stornopoplatku,“ řekl Veber.

Kde je v Česku tma?

Kde v Česku se dá nejlépe fotit noční obloha? „Na jihu, v Novohradských horách, na Šumavě. Tam stále to světelné znečištění není tak intenzivní,“ řekl v úterý astrofotograf a popularizátor astronomie Petr Horálek s tím, že navíc jde o národní přírodní park a příroda je tam tedy chráněná.

„Potom bych doporučoval na některých místech na Vysočině anebo v Beskydech, kde je tzv. oblast tmavé oblohy, čili je to oficiální místo, kde tu oblohu můžete pozorovat tmavou,“ dodal.

