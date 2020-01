Betlémská hvězda v předminulém tisíciletí zřejmě nebyla kometa, ale konjunkce planet. Dočkáme se jí i letos jako úkazu staletí, řekl v pořadu Epicentrum Blesk Zpráv astronom Pavel Suchan. Podle sociologa Daniela Prokopa je česká společnost rozdělená na víc než jen dvě třídy a navíc je chudobou ohroženo, nebo jí trpí, 40 procent Čechů. Geny hrají v tělesné hmotnosti velkou roli a někdy mírná nadváha může být pro lidské tělo paradoxně výhoda, jak zmínil obezitolog Martin Matoulek. I to zaznělo v Epicentru.

Nadmíra tukové tkáně znamená podle obezitologa Martina Matoulka vyšší riziko zdravotních komplikací a přidružených onemocnění. „Vysoký krevní tlak, cukrovka, zvýšená hladina tuků, a to všechno prograduje do aterosklerotické nemoci a onemocnění cév, především cévní komplikace,“ vyjmenoval v pondělí s tím, že naopak někdy mírná nadváha, zvláště u lidí nad 60 let, může být výhodou.

„Klíčové je, zda jsou k tomu doprovozená onemocnění, pokud je to jenom prostá nadváha bez vysokého tlaku, bez cukrovky, tak to může být i prospěšné,“ dodal odborník.

Video Obezitolog Martin Matoulek k nadváze a obezitě. -

Betlémská hvězda? Žádná kometa

Betlémská hvězda velmi pravděpodobně nebyla kometou, ale tzv. trojitou konjunkcí Jupiteru a Saturnu, která nastala roku minus sedm, tedy před naším letopočtem. „Proběhlo to v květnu, v září a v prosinci, v souhvězdí Ryb ještě navíc, takže všecko to sedí do té symboliky narození židovského krále,“ vysvětlil v úterý v Epicentru Pavel Suchan.

Video Astronom Pavel Suchan o Betlémské hvězdě a úkazu staletí. -

Letos uvidíme něco podobného, i když v jednoduché konjunkci, jako úkaz staletí. Naposledy byl jev pozorovatelný v roce 1623 a další nejbližší se odehraje v roce 2080.

Apokalypsa jen tak neskončí, nestačíme na ni

Milan Vítek ve středu v Epicentru prohlásil, že je zatím velmi těžké odhadnout, kdy skončí australská apokalypsa. Tamní rozsáhlá území sužují katastrofální požáry, které teď, kdy v Austrálii panuje horké a suché léto, mají nejlepší podmínky.

Video Milan Vítek z organizace Greenpeace o požárech v Austrálii -

„Co víme s jistotou, je, že na podzim se změní počasí a měly by přijít deště. A je vlastně velmi pravděpodobné, že vzhledem k tomu, jak vypadá léto doteď v Austrálii, tak do podzimu vlastně bude velmi těžké tyto požáry uhasit,“ dodal s tím, že deště se v následujících týdnech neočekávají.

Chudoba ohrožuje 40 procent lidí

„Klesl počet lidí, kteří si nemůžou dovolit dovolenou vůbec, ani jeden týden ročně, tak to bylo kdysi 40 procent, teď už je to 20 procent nebo 25. To samé lidi, kteří nemůžou hradit nějaký nečekaný výdaj, takže mzdy rostly,“ řekl ve čtvrtek k poklesu chudoby sociolog Daniel Prokop.

Video Sociolog Daniel Prokop o chudobě. -

„Ale pořád tady je 20 procent lidí, kteří jsou té chudobě pořád na dohled a v některých regionech, v některých částech populace, jakou jsou samoživitelky, samostatně žijící důchodci, se ta situace zas tak nezměnila,“ upozornil.

