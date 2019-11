Po pondělním státním svátku byl v úterý tématem Epicentra Blesk Zpráv překonaný aukční rekord. Obraz Oskara Kokoschky se v Mánesu vydražil za 68,5 milionu korun. Kurátor a ředitel Adolf Loos Apartment and Gallery Vladimír Lekeš soudí, že investice do umění je pro každého a je zajímavá, jen je potřeba si zjišťovat a ověřovat informace.

Video Kurátor Vladimír Lekeš o sběratelství umění. - Blesk TV

„Aby se poradil na více nezávislých stranách, sháněl si informace o trhu s uměním, o autorech a nenechal se ovlivnit mnohdy klamavou reklamou. Pak si myslím, že se dostane do stadia, kdy tomu umění začne rozumět,“ poradil Lekeš.

Elektronické volby? V Česku nehrozí

Elektronické volby, které v Estonsku fungují, se v Česku zavádět nebudou. Řekl to ve středu v Epicentru ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra ČR Petr Vokáč s tím, že tamní specifickou zkušenost nelze přenést nikam jinam.

Video Petr Vokáč z Ministerstva vnitra o elektronických volbách. - Blesk TV

„Estonsko je v podstatě unikát, v jiném státě se to zatím nepovedlo. Tam, kde se o to ve větších zemích pokoušeli, od toho ustoupili a my v tomto ohledu nechceme experimentovat,“ vysvětlil Vokáč. Vnitro ale plánuje sloučit hlasování z pátku a soboty do jednoho dne.

Brexit? Nezájem, hlavně nenávidět Židy

Izraelsko-americký novinář a spisovatel Tuvia Tenenbom ve čtvrtek vyjádřil zděšení, jaké zažil při nedávném rozhovoru s prvním člověkem při své návštěvě britských ostrovů. Mike Fitzgerald mu tehdy v Dublinu popsal, proč je tam tolik antisemitismu.

Video Tuvia Tenenbom o nenávisti k Židům ve Velké Británii. - Blesk TV

„Máme unionisty, loyalisty, republikány, protestanty, katolíky a navzájem se zabíjíme. O čemž máme spoustu historek. Ale na jednom se shodneme: všichni nesnášíme Izrael a Židy,“ reprodukoval jeho slova Tenenbom.