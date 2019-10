Už v pátek se bude na pražském Žofíně veřejnost loučit s milovaným zpěvákem, v sobotu proběhne zádušní mše v katedrále svatého Víta. Při tom budou Karlu Gottovi prokazovány státní pocty, jako je čestná stráž u rakve, zítra bude vyhlášen státní smutek. Nepůjde však o státní pohřeb jako takový.

Jindřich Forejt byl jako hradní protokolář u organizování prvního státního pohřbu Václava Havla (†75), který byl prvním v novodobé české historii. „Státní pohřeb je pro mne název několika ceremoniálů, které na sebe navazují a jsou rozloženy do pěti dnů,“ vysvětlil náležitosti nejvyšší pocty, kterou stát může některému ze svých občanů prokázat.

ONLINE: Pohřeb Karla Gotta (†80): První fanoušci na Žofíně a Dominika Gottová v Praze! Kde se ubytovala?

„Pohřeb se státními poctami je poněkud volnější, může se zvolit, která z těch poct se prokáže. Zda to budou vojáci u rakve, vyvěšení státní vlajky v blízkosti pietního místa, návštěva nejvyšších ústavních činitelů,“ popsal Forejt.

Forejt: Myslet na rodinu je základ

A právě z tohoto důvodu je podle něj lépe, že se pohřeb Karla Gotta odehraje se státními poctami. „Protože tam se ty pocty dají volit a přizpůsobit místu, atmosféře,“ řekl. Podle něj ale nešlo o spor, zda bude mít Karel Gott státní pohřeb, či nikoliv.

„Vnímal jsem to tak, že pan premiér chtěl bez nějakých dalších definic říci, že ta možnost tady je, že Karel Gott má na tyto pocty nárok,“ uvedl Forejt. „Toho mediálního víru, který se poté strhnul, bychom podle mého názoru byli ušetřeni, kdyby existoval konsenzus s rodinou před tím, než to bylo vyhlášeno,“ doplnil. Na pozůstalé je podle něj také důležité myslet, aby měli možnost se důstojně rozloučit a nebyli pod neustálým tlakem.

Čaputová se Gottovi pokloní až u hrobu. Na mši do Prahy pošle „záskok“ a věnec

Zákon státní pohřeb nedefinuje

Státní pohřeb ani pohřeb se státními poctami nejsou definovány v zákoně. „Nemáme ani jiné normy, které by to stanovovaly. Opíráme se o zvyklosti a tradici,“ vysvětlil Forejt. Ke státnímu pohřbu patří také výrazná role armády. Převáží tělo zemřelého na lafetě, kterou táhnou koně, vojáci a generalita jdou sevřeni do šiku, jde o nejvyšší armádní poctu. „To bych si v případě Karla Gotta nedovedl představit,“ uvedl Forejt.

Video Babiš o smrti Gotta: Znali jsme se 10 let, zasáhlo mě to. Pohřeb bude obří akce, do Prahy míří 300 tisíc lidí. -

Týden je krátká doba a královna už má pohřeb sepsaný

Týden na organizaci takhle rozsáhlé akce je podle Forejta velmi krátká doba. „Rodina musela ve velmi krátké době sestavit seznam pozvaných. Nejnáročnější je logistika, kudy lidé budou přicházet, kudy odcházet. Aby tam bylo dostatečné zázemí, aby tam nedocházelo ke kolapsům, měli tam přístup záchranáři. Je to velmi náročné,“ shrnul Forejt.

V evropských monarchiích se státní pohřby připravují již za života panovníka. Anglická královna má svůj pohřeb doslova napsaný. „Pravidelně obnovuje i seznam hostů, kteří mají být na její pohřeb pozváni,“ řekl Forejt. U nás by taková příprava ale mohla působit morbidně.

K Chramostové Národní divadlo patří

Pohřeb se státními poctami bude v pondělí mít také herečka Vlasta Chramostová (†92). „Národní divadlo je asi nejčastějším dějištěm pohřbů herců a myslím, že tak se to také patří. Vlasta Chramostová byla členkou jeho souboru a prožila tam mnoho krásných chvil,“ uvedl Forejt.