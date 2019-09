Ve středu by se měla do Poslanecké sněmovny vrátit novela zákona o léčivech, která zprovozní dlouho očekávaný lékový záznam pacienta. Senát novelu vrátil se dvěma zásadními úpravami týkajícími se distribuce léčiv a možnosti nahlížení do záznamu na úrovni lékárny. Podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakuba Dvořáčka představuje novela v senátním znění dobrou zprávu jak pro zdravotnický systém, tak pro pacienty.

Senátoři zamítli pozměňovací návrh poslance Daniela Pawlase (KSČM), jehož cílem bylo zásadně upravit lokální distribuční systém léčiv.

„Tento systém nebyl nijak propojený s elektronickou preskripcí, a nebyl tak postavený na reálné poptávce po léčivech. Chyběly zde sankce za případné vyvezení léčiva do zahraničí, chyběla jasná pravidla sledování a hodnocení. V praxi by tak mohlo docházet k situacím, kdy by pacienti obešli několik lékáren s týmž receptem, a vytvořili tak nadhodnocenou poptávku,“ komentuje úpravu Dvořáček.

Video „Lékový záznam pacientům extrémně pomůže. Vyžaduje ale i změnu chování lékařů a lékárníků,“ říká Dvořáček z AIFP - Markéta Volfová, Lukáš Červený

Druhá senátní úprava se týká nahlížení do lékového záznamu pacienta na úrovni lékárny. Současná varianta podle Dvořáčka respektuje právo pacienta na ochranu osobních údajů a zároveň zpřesňuje odpovědnost za kontrolu případných lékových interakcí. Navíc prý senátní úprava představuje pro lékárníky podstatně menší zátěž.

„Ověřit recept v tom systému zabere nějaký čas. Lékárna by kontrolu prováděla možná i duplicitně. Navíc by mohla být motivována nahlížet tam i z jiných důvodů a senátoři měli pocit, že by jako soukromý subjekt měla mít určitá omezení,“ upřesňuje.

Špatné užívání léků zabije ročně až 200 Čechů. Pomůže sdílený lékový záznam?

Lékový záznam jako celek považuje Dvořáček za něco, co má pacientům extrémně pomoct: „Žádný lékárník ani lékař neudrží v hlavě všechny přípravky a jejich potenciální interakce. Ta implementace nebude v žádném případě jednoduchá. To, že máme tu možnost nahlédnout, ještě neznamená, že ta léčiva budou posuzována a vyhodnocována. Všechno je to i o změně chování lékařů a lékárníků. Přináší to velkou změnu v jejich odpovědnosti.“