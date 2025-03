Boxeři živořili zatlučení v malých bednách. Z otřesného týrání se vzpamatovávají v Psím ostrově

Bohužel z šestice zanedbaných ovcí čtyři po přesunu do náhradních prostor uhynuly. O zbylé dvě a krávu spolek dále pečuje. Psí ostrov se ujal rodiny boxerů. Tři štěňata, jejich otec Olaf a matka Bizie, jsou podle Černé po dvou měsících péče z nejhoršího venku.

„Sedmiměsíční štěňata měla v lednu polovinu obvyklé váhy. Všichni přijeli extrémně začervení, podstoupili dvojitou antibiotickou léčbu a Olaf kastraci. Bizie kastrace teprve čeká,“ uvedla Černá s tím, že při prvním setkání s psími rodiči zažila šok.

„Byli v bedně přibližně metr na metr. Neměli tam vodu, ani jídlo. Bouda neměla žádná dvířka, jejich majitel prostě odvrtal několik vrutů a pak sundal prkno. Doslova vylétli z boudy a pustili se do misky granulí. Jejich majitel neměl kloudnou odpověď na otázky, proč vypadají jak živé kostry,“ popsala neuvěřitelný výjev.

V prvních dnech po převozu do Lanžhota se celá psí rodinka projevovala jako bázlivá, uštěkaná a kousavá. Dva měsíce poté se všichni prohánějí po rozsáhlém areálu Psího ostrova. Užívají si to, co několik let vinou nesvědomitých majitelů nezažili. „Olaf je klidnější, bude z něj príma rodinný pes. Bizie je mnohem živější, občas neřízená střela. Ale bude z ní velká ochránkyně rodiny, až pochopí pravidla,“ míní Černá.

Štěňata Tyson, Stela a Ayssa se už mezi sebou nervou, jen vesele dovádějí. Mají dostatek jídla a nemusí si mezi sebou nic vyřizovat. Tyson je ale u veterinářů častým hostem kvůli operaci obou očí.

„Prožili jsme nejdřív s nesocializovanou psí rodinkou peklíčko. Ale už brzy budou připravení k adopci pro zájemce, kteří už nějakou zkušenost se soužitím se psy mají a budou se jim náležitě věnovat. Dali jsme jim základ, jsou připravení,“ shrnula Černá smutný příběh, který by ale mohl mít šťastný konec. Centrum Psí ostrov lze podpořit ZDE.

Chovatelům hrozí za týrání i vězení

Nad případem otce a syna, kteří spadli do exekucí a nechali svá zvířata v Mikulčicích a v Lužicích živořit, zůstává rozum stát. „Ovce byly léta nestříhané, na nohách měly svrab a plíseň, o podestýlce se ani nedalo mluvit. Nepoznaly veterinární péči, odpovídající stravu či její doplňky. Všechny ovce byly v době nálezu březí. Tři z pěti a beran uhynuli kvůli chybějící veterinární péči,“ shrnula otřesný případ Černá.

V kauze už padlo trestní oznámení, případ šetří hodonínská policie. Oběma „chovatelům“ hrozí v případě obvinění z týrání zvířat jeden až pět let vězení.