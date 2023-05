Potravinová intolerance nebo alergie. Proč některá krmiva domácím mazlíčkům nesedí?

Jaké jsou nejvhodnější granule pro domácího mazlíčka? To je otázka, kterou řeší řada majitelů psů. Výběr krmiv je veliký a majitelé si často neví rady s tím, jaké zvolit tak, aby psovi takzvaně sedlo. Nabídka je navíc nejen široká, ale i různorodá co do kvality. Některé granule mohou u psů vyvolat nežádoucí reakce známé jako intolerance nebo alergie.

Zatímco alergie je způsobena odezvou imunitního systému, potravinová intolerance nemá s imunitou nic společného. Jde o nesnášenlivost nebo přecitlivělost na určitou složku potravin, kterou může zvíře získat postupem času. Při potravinové intoleranci chybí (někdy dočasně) v těle zvířete enzym zpracovávající určitou složku potraviny nebo není dostatečně aktivní, takže pes není schopen určitou složku strávit. „Zvířata pak trpí nejen kožními či respiračními potížemi, ale i zažívacími problémy apod. Tyto příznaky se mohou projevit až v intervalu několika dnů, vysvětluje Kristýna Hromádková, odbornice na výživu zvířat ze společnosti Mountfield.

Superprémiové krmivo Starvita pro dospělé psy | Mountfield

Jak krmit při alergii a intoleranci?

Pokud má váš pes alergii, je opravdu důležité zajistit mu vhodné stravování. Alergická reakce může být pro psa ohrožující, a dokonce i životu nebezpečná. Nejlepší je konzultovat se svým veterinářem, aby vám poradil s vhodným druhem krmiva. Někteří alergici potřebují speciální veterinární diety, zatímco jiní mohou být krmeni přísně kontrolovaným barfováním.

Potravinová intolerance u psů se vyskytuje častěji než alergie, není tak nebezpečná, ale může způsobit řadu nepříjemných příznaků, jako jsou trávicí obtíže, průjem nebo zvracení. Pokud má váš chlupáč potravinovou intoleranci, dopřejte mu granule zaměřené na eliminaci problémového komponentu, jako jsou například granule pro psy ze superprémiové řady Starvita.

Chcete přijít na alergen sami?

Někteří páníčci se snaží najít problémovou složku v krmivu svého psa sami. Bohužel, to může být složité, protože reakce nastávají až po několika dnech nebo týdnech po konzumaci určitého krmiva. „Nejnovější studie ukázaly, že pro zjištění správné diety je potřeba alespoň 6 až 10 týdnů. Pokud byste chtěli vyzkoušet vrácení potenciální problémové složky do jídelníčku, měli byste být opatrní, protože příznaky se mohou objevit až za 1 až 2 týdny. Nicméně, nedoporučujeme tuto metodu pro psy s alergiemi, protože by to mohlo vést k podráždění a zhoršení stavu vašeho mazlíčka. Pokud máte podezření na alergie nebo intolerance, vždy se poraďte s veterinářem, který provede testy a doporučí nejlepší přístup k výživě vašeho psa,“ dodává Hromádková z Mounfieldu.

Kvalita se vyplatí

Podceňovat výběr krmiva a přehlížet potravinovou intoleranci se nevyplácí. Špatně zvolené laciné krmivo není schopno dát zvířeti potřebné živiny. Naopak kvalitní, vhodně zvolená strava zajistí psovi vitalitu, sníží zdravotní rizika a prodlouží jeho aktivní život.