Bojar zatím neměl moc štěstí, v útulku je už podruhé. Je chytrý a pozorný, potřebuje jen výcvik

Bojar se do Psího domova v Řepnici dostal jako odrostlé štěně. Rodina, která si ho adoptovala, z něj chtěla mít pracovního psa. V útulku to uvítali, protože Bojar potřebuje zaměstnat, majitelé to s ním ale neuměli. „Chtěli, aby hlídal ovce. Dozvěděli jsme se, že se ale neosvědčil, ovce spíš honil, rozháněl je. Bral to jako hru,“ popsala spolumajitelka útulku Jana Kymrová.

Jana Kymrová věří, že z Bojara bude skvělý parťák, jen se mu musí nový majitel věnovat | Jana Ulrichová

Vrátili ho zpět

Majitelé pak Bojara odstavili a přestali se mu věnovat. „Absolutně selhali v jeho výchově a výcviku,“ řekla Jana Kymrová s tím, že nakonec Bojara vrátili do útulku. Bojar je přitom podle ní veselý a hravý pes, kterého nebude problém vycvičit. Chce to jen důslednost a dostatek času. „Je chytrý, pozornost člověka si užívá. Potřebuje jen někoho, kdo se mu bude věnovat a dokáže ho zabavit a unavit,“ dodala Jana.

Bojar je hezký kříženec ovčáka | Jana Ulrichová

Pohyb a výcvik

Bojar je stále ještě napůl štěně, které potřebuje hodně pohybu, výcvik a pevné vedení. „Je mohutný a temperamentní, váží padesát kilogramů, potřebuje proto páníčka, který ho zvládne. Takového, který s ním bude chodit na cvičák a bude ho umět socializovat mezi jinými psy. Není to pes pro začátečníka,“ vysvětlila Jana.

K malým dětem ne

S ohledem na svou mohutnost a temperament, není Bojar vhodný k malým dětem. Po zkušenostech s ovcemi ho provozovatelé útulku nedoporučují ani k jiným domácím zvířatům. Snese se s fenkami, jiné psy moc nemusí. Je naprosto zdravý, celý život má ještě před sebou. „Když se mu bude nový majitel věnovat, bude v něm mít úžasného, chytrého parťáka,“ řekla Jana Kymrová.

Bojar je hravý, potřebuje hodně pohybu | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Bojara ujmout a měli čas se mu pořádně věnovat, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulais@seznam.cz.

Přijdťe na festival

Psí domov v Řepnici, který má Bojara ve své péči, je jedním z útulků, které se představí na Festivalu Blesk tlapky určeném všem milovníkům zvířat. Stejně jako loni, kdy jej navštívily tisíce lidí, je i letos pro příchozí připraven nabitý program plný zábavy, her a ukázek psích dovedností. Vstup je opět zdarma.

Festival se koná 3. června v Praze na louce na Vypichu, kam útulky a záchranné spolky přivezou své svěřence hledající nový domov. Chybět nebude tombola, jejíž výtěžek věnují Blesk tlapky spolku Dočasky De De. Zatímco loni mohli dát návštěvníci festivalu pac proti množírnám, letos budou moci svým podpisem podpořit petici STOP ÚVAZŮM, europoslance Jiřího Pospíšila, který chce prosadit a uzákonit zákaz držení psů na řetězech a provazech u boudy. Celým dnem provedou Bořek Slezáček a odborník na bull sporty Daniel Žďárský.

Miroslav Skružný s německým ovčákem Chrisem předvedou ukázky sportovní kynologie, poslušnost a obrany | Jana Ulrichová

Na koho se těšit

Návštěvníci festivalu se mohou těšit na zajímavé osobnosti z řad kynologů a také na jejich hvězdné psí parťáky, z nichž někteří zazářili i na stříbrném plátně. Ukázky sportovní kynologie předvede Miroslav Skružný s německým ovčákem Chrisem z Podbrdského kraje, jak se tančí se psem, ukáže Hana Maršálová s border kolií Scottem, a co obnáší lovecká kynologie, vysvětlí spolu se svou smečkou honičů Rudolf Slaba. Připravena je i řada soutěží, do nichž se budu moci návštěvníci a jejich čtyřnozí parťáci zapojit.

Bohatý bude program i na podiu, kde se kromě známých tváří představí i:

- Zuzana Daušová ze spolku Helppes, která pohovoří o asistenčních psech,

- Romana Hájková, která promluví o tom, jak se připravují zvířata pro film,

- Tomáš Nushard, který předvede moderní trénink a prozradí, jak na něj.