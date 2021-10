Dobby je nyní v Plzni v dočasné péči. „Povahou je to naprosto dokonalý pejsek. Řešíme ale u něj ale seperační úzkost, protože je neskutečně závislý na svém člověku. Jeho bývalý pán byl doma a byli neustále spolu,“ řekla zakladatelka spolku Dita Pullmannová.

Dobby je milý hravý pes, který ale nesnáší samotu | Dočasky De De

Nemůže být sám

Spolek proto pro Dobbyho hledá trvalý domov v rodině, kde s ním budou neustále a nenechají ho o samotě. Ideální by bylo, kdyby nový majitel Dobbyho všude bral s sebou nebo kdyby pracoval z domova. Být sám doma Dobby nezvládá, i když dočasná panička Daniela s ním na odbourání separační úzkosti pracuje.

Dobby je temperamentní a hravý, uvítal by proto i psího parťáka | Dočasky De De

Všechny miluje

Jinak je ale Dobby naprosto vyrovnaný a milý pes, který nemá žádné špatné vlastnosti a návyky. Má výchovu i výcvik, umí základní povely. „Je to úžasný pes, který miluje naprosto všechny lidi i děti. Snese ostatní psy, s nikým není konfliktní,“ popsala Dita Pullmannová.

Uvítá parťáka

Pětatřicetikilový Dobby není pes pro lenochy, povalovat se jen doma s páníčkem na gauči by mu nestačilo. „Je velmi aktivní, musí mít opravdu hodně vyžití, a to i venku. Ideální by bylo, kdyby bydlel v domě se zahradou, kde by měl i nějakého psího kámoše na dovádění, protože je hravý,“ dodala paní Dita.

Dobby je temperamentní a hravý, uvítal by proto i psího parťáka | Dočasky De De

Volejte spolek

Dobby je naprosto zdravý, kromě vlastní rodiny mu nic nechybí. Zájemci, kteří by mu ji chtěli poskytnout, mohou kontaktovat spolek Dočasky De De na čísle 602 259 705.